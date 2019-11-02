وزارة التعليم تعلن يوم غد دوام رسمي وتوجه جميع الجامعات بالالتزام والمحافظة على انسيابية الدوام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت (2 تشرين الثاني 2019)، أن يوم غد دوام رسمي وتوجه جميع الجامعات بالالتزام والمحافظة على انسيابية الدوام.

وذكرت الوزارة في بيان أن "يوم غد دوام رسمي وعلى جميع الجامعات الالتزام والمحافظة على انسيابية الدوام".

وكانت وزارة التعليم العالي، قد نفت الاحد (27 تشرين الأول 2019)، وجود أي اعتصام او تظاهر داخل الجامعات والمؤسسات التابعة لها.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب أنها "لم تمنح أي ترخيصاً بذلك"، داعية "الطلبة والأساتذة الإلتحاق بشكل طبيعي الى الدوام".

وحذرت الوزارة، "من الإشاعات المغرضة التي تبث عبر الصفحات الوهمية والمزورة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، انباءً تضمنت بأن الطلاب في جامعة بغداد سينضمون اعتصاماً يؤدون خلاله التظاهرات التي انطلقت في العاصمة بغداد ومحافظات في جنوب البلاد.