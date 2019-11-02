التربية تشدد على وجوب اخذ التوجيهات الرسمية منها فيما يتعلق بدوام المدارس

شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، حيدر فاروق السعدون، السبت 2 تشرين الثاني 2019، على وجوب اخذ التوجيهات الرسمية منها فيما يتعلق بدوام المدارس.

وقال السعدون في حديث صحفي إن "التعليم في العراق يعتمد على الانسيابية والتدرج في المناهج، اي ان المراحل تكمل بعضها"، مبينا ان الوزارة تشدد على ضرورة "المباشرة بالدوام الرسمي من اجل اكمال المناهج المحددة يوم غد"

واكد ان "التربية هي من تحدد استمرار الدوام الرسمي او تعطيل الدوام الرسمي للطلبة وليس النقابات"

واشار الى ان "الوزارة لم تحدد لحد الان العقوبات المفروضة على الطلبة المتغيبين ووجهت بضرورة متابعة المشرفين للعمليات التدريسية في المدارس".

وقررت نقابة العراقيين في وقت سابق من اليوم، السبت، تمديد الإضراب عن الدوام اسبوعاً آخر.

وذكرت النقابة، في بيان أن "النقابة قررت إعلان الاضراب العام في جميع هيئاتها التعليمية والتدريسية، للإسبوع المقبل منذ يوم الاحد الموافق (3 تشرين الثاني لغاية يوم الخميس الموافق 7 تشرين الثاني).

قبل ذلك، أعلنت وزارة التربية، أن يوم غد الاحد دوام رسمي في جميع مديريات التربية.

وقال الناطق باسم الوزارة حيدر فاروق في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "يوم غد الاحد هو دوام رسمي"، مبينا أن وزيرة التربية، سها العلي بك، وجهت جميع المديريات بالالتزام والمحافظة على انسيابية الدوام".

وأضاف البيان، أن "العلي بك أكدت على ضرورة انسيابية الدوام واكمال المناهج الدراسية لطلبتنا الاعزاء مع اقتراب الامتحانات النصف الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي".