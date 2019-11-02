وزير اسبق يكشف عن منحنى خطير لمظاهرات العراق ودور "البعثية والصرخية" فيه

اشار الوزير الاسبق جاسم البياتي، الى ان المظاهرات هي حق كفله الدستور لتعبير المواطنين عن احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وقال البياتي في حديث صحفي اليوم السبت، ان "المظاهرات هي حق مشروع لجميع المواطنين، الا انها قد تحولت في هذا الوقت لمنحنى خطير وهو خنق اقتصاد العراق في الجنوب والمتمثلة بأغلاق الموانئ وابار النفط او عدم دوام الموظفين في دوائرهم وهو ما معناه انهيار الاقتصاد العراقي في حال الاستمرار بهذا النمط".

واضاف ان "المظاهرات خرجت عن حالتها الطبيعية وعلى الجميع ان يراعي الطبقة الفقيرة الموجودة بالعراق واذا استمر الوضع على ما هو عليه فان المواد الضرورية في حياة الانسان ستتقلص تدريجيا والمتضرر الكبير هو الفقير" مبينا انها "بدأت تتوسع بشكل سلبي".

وتابع البياتي ان "حديث المرجعية العليا حدد خارطة الطريق واي شكل من اشكال التغيير فاذا كان بالهيكلية او النظام لا بد ان يتم عبر الاستفتاء بحسب توجيهات المرجعية" لافتا الى ان "حل مجلس الوزراء بهذا الشكل معناه ادخال العراق بحالة خطرة".

واستدرك الوزير الاسبق حديثه قائلا "لا يمكن انكار وجود بعثيين وصرخيين ومواقع التواصل الاجتماعي اضافة الى ايادي سعودية وغيرها لها دور في تحريك مجاميع تابعة لها" مشيرا الى وجود "من يريد ادخال البلد بأزمة حقيقية وانهيار الدولة العراقية