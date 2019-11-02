عشائر ديالى تبحث أوضاع التظاهرات السلمية في المحافظة

عقد عشائر محافظة ديالى، اجتماعاً موسعاً و جرى خلال الاجتماع التأكيد على "دعم مطالب المتظاهرين السلميين و الابتعاد عن جر المحافظة الى الفوضى.

وقال شيوخ خلال المؤتمر اليوم السبت، ان "على المتظاهرين عدم المساس بالمؤسسات الحكومية و الغير الحكومية و التاكيد على ضرورة التعاون بين العشائر و المواطنين و الأجهزة الامنية من اجل الحفاظ على المكتسبات الامنية".

وطالب المجتمعون ان "تكون مطالب المتظاهرين محط اهتمام الجهات الاتحادية و خاصة ديالى التي تشهد احتجاجات سلمية شاركت بها كافة شرائح المجتمع