الناطق باسم القائد العام: لا ننوي التصادم العسكري او فض تظاهرات التحرير مطلقا

نفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، السبت، مناقشة الحكومة فض التظاهرات او القيام باي عمل عسكري يستهدف ساحة التحرير او اخلاء المطعم التركي.

وقال خلف في تصريح صحفي ان “الحكومة وعلى اعلى المستويات دعت قوات حفظ النظام الى سحب السلاح من جميع القوات المتواجدة في الخط الاول مع المتظاهرين”.

واضاف ان “القوات الامنية لا تنوي مطلقا انهاء تواجد المتظاهرين في ساحة التحرير او القيام بأي عمل عسكري لفض التظاهرات او اخلاء المطعم التركي وما يشاع هو من اجل ايقاع الفتنة بين المتظاهرين والقوات الامنية”.

واوضح خلف ان “فرض حظر التجوال اتخذ من اجل قيام القوات الامنية خلال ساعات الفرض بترتيب اوضاعها والاستراحة واستبدال القطاعات للتهيئة لليوم الثاني ولا يمكن اعتقال العشرات من العوائل كونها قادمة من التظاهرات كما تروج له بعض وسائل الاعلام