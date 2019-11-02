مسعود بارزاني : ما يحدث اليوم هو تراكم لأخطاء ومخلفات 15 عاماً مضت

أصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم السبت، بياناً بشأن الاحتجاجات الحالية في العراق ودعوات إجراء تعديلات في الدستور.

وقال بارزاني في بيانه “إننا قلقون بصدد الوضع السياسي الراهن في العراق واحتجاجات وتظاهرات المواطنين، ونرى أن ما يحدث اليوم هو تراكم لأخطاء ومخلفات 15 عاماً مضت”.

وأضاف “لدى المواطنين هموم ومشاكل كثيرة، ولهم الحق في التظاهر والاحتجاج والتعبير عن مطالبهم. لذا من الضروري الإنصات إلى مطالب الشعب، وعدم التوجه لحل المشاكل عبر العنف وإراقة الدماء”.

وأردف بارزاني، بالقول إن “من أهم المشاكل التي تواجه العراق هو عدم تطبيق الدستور»، موضحاً “لو أنه تم تطبيق الدستور العراقي بحذافيره لما واجهنا غالبية المشاكل السابقة والحالية”.

وأشار إلى أن “سبب الوضع الراهن هو قانون الانتخابات العراقي. ومن أجل حل المشكلة من أساسها يجب تغيير هذا القانون بحيث تعبر نتائج الانتخابات عن المطالب الحقيقية والعادلة لكافة المكونات”.

وبصدد الدعوات لتغيير الدستور العراقي، قال بارزاني “نرى أن تغيير الدستور لا يكون بالقوة أو بالفرض، وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون تغيير الدستور سبباً في تقويض النظام الديمقراطي، وكذلك انتقاص حقوق الشعب الكوردي والمكونات الأخرى”.

واختتم بارزاني بيانه قائلاً “نؤكد أن النظام الديمقراطي هو الذي يصب في صالح الشعب العراقي، وليس النظام الديكتاتوري، ونأمل أن تتم كافة التغييرات المطلوبة ضمن إطار القانون والآليات الدستورية”.