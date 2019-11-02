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اعتقال ثلاثة من ابرز مروجي والحبوب المخدرة غربي الرمادي


افاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ،الجمعة، بان القوات الامنية اعتقلت ثلاثة من ابرز مروجي الحبوب المخدرة شرقي مدينة الرمادي .

وقال الدليمي في تصريح صحفي ان” القوات الامنية تمكنت من اعتقال ثلاثة من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية استباقية استهدفت منطقة جزيرة الخالدية شرقي مدينة الرمادي “.

واضاف ان” القوات الامنية نصبت كمين للمروجين وتمكنت من اعتقالهم وبحوزتهم كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ، مبينا ان” القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهما ومعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية المتاجرين بالمواد الممنوعة “.

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