نائب: تعطيل انعقاد جلسات البرلمان بسبب عدم حضور عبد المهدي أمر خاطئ

اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، السبت، تعطيل انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب عدم حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأنه أمر خاطئ وسيعطل تمرير القوانين المهمة المتعلقة بمطالب المتظاهرين.
وقال جابر في تصريح صحفي إن “استمرار انعقاد جلسات البرلمان أمر ضروري لتعديل قانون الانتخابات واختيار أعضاء جدد لمفوضية الانتخابات”،
لافتا إلى إن “رهن الجلسات بحضور عبد المهدي أمر لا يصب بمصلحة الشارع الغاضب ويعد خطأ كبيرا كونه يعطل تمرير القوانين المتعلقة بمطالب الشعب”.
وأضاف أن “رئاسة البرلمان أبلغت الأمانة العامة بضرورة حضور عبد المهدي لمجلس النواب وبصدد تحديد موعد لذلك”، مبينا أن “عبد المهدي سيحضر عبر الجلسات المقبلة وقد يتم استجوابه الأسبوع الحالي”.
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