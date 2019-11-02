الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة : هناك من يريد صداما بين المتظاهرين وقوات الأمن

أكد اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة فى العراق، اليوم السبت، أن هناك من يريد صداما بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وقال خلف، إن القوات الأمنية حريصة على أرواح المتظاهرين، وواجبها توفير الحماية لهم، لكن هناك من يريد أن يخلق فتنة وإثارة للفوضى، مؤكدا أن القوات الأمنية لم تطلق الرصاص الحي، وحتى الغاز المسيل للدموع لم تطلقه أمس على ساحة التحرير.

وأضاف خلف، أن هناك من يحاول بث شائعات ومعلومات عن الأوضاع فى ساحة التحرير، وهناك فرق إعلامية تعمل على خلق الرعب والخوف فى قلوب الناس".