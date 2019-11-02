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مجلس القضاء الاعلى ينفي زيارة رئيسه لايران ويدعو لتشريع قانون ضبط الفوضى الإلكترونية


نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، وجود زيارة حالية لرئيس المجلس القاضي فائق زيدان إلى ايران أو غيرها، في حين دعا مجلس النواب إلى تشريع قانون "ضبط الفوضى الالكترونية".

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى موجود في بغداد يتابع عمل المحاكم في هذا الظرف الاستثنائي خاصة عمل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد التي أقلقت مضاجع الفاسدين الذين يسيطرون على الجيوش الإلكترونية بالمال العام الذي سرقوه من الشعب".

وأضاف البيان، أنه "بعد أن بدأ القضاء يتخذ إجراءات قانونية فعالة وجدية عن طريق المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باستدعاء 4 وزراء وأعضاء مجلس نواب، بدأت حملة تسقيط من الجيوش الإلكترونية لمن تضرر من هذه الإجراءات".

وأشار البيان، إلى أن "الصورة التي تنشرها هذه المواقع هي صورة قديمة لزيارة سابقه قام بها وفد قضائي رفيع المستوى ضمن جولة إقليمية قام بها مجلس القضاء الأعلى شملت دولة الكويت وتركيا والأردن والسعودية".

 

وتابع: "بهذه المناسبة يدعو مجلس القضاء الأعلى مجلس النواب إلى أن تكون واحدة من القوانين التي يشرعها استجابة لحركة الإصلاح قانون ضبط الفوضى الإلكترونية التي تسيء إلى كافة المواطنين العراقيين".

 

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مجلس القضاء الاعلى ينفي زيارة رئيسه لايران ويدعو لتشريع قانون ضبط الفوضى الإلكترونية
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