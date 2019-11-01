العامري: النظام البرلماني ثبت فشله ويجب اعادة صياغة العملية السياسية من جديد

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ان النظام البرلماني ثبت فشله، فيما شدد على ضرورة اعادة صياغة العملية السياسية من جديد.

وقال العامري في بيان "مع احترامي الشديد لكل المبادرات السياسية الصادقة والمخلصة لإيجاد حلٍ لمطاليب الشعب العراقي والتي عبر عنها ابنائنا المتظاهرون، نرى الحل الحقيقي يكون في ضرورة اعادة صياغة العملية السياسية من جديد تحت سقف الدستور ومن خلال اجراء تعديلات دستورية جوهرية".

واضاف ان "النظام البرلماني ثبت فشله ولم يعد يجدي نفعا ولذلك لابد من تعديله الى نظام آخر يناسب وضعنا".

واكد ان "الحكومات المحلية (مجالس المحافظات والمحافظين) هي الأخرى ثبت فشلها أيضا"، مشددا على ضرورة "إلغاء مجالس المحافظات وان يكون انتخاب المحافظ مباشرة من قبل الشعب".