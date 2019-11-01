الأخبار

العمليات المشتركة: لدينا معلومات عن زعيم داعش الارهابي الجديد


كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن امتلاكها معلومات اولية عن زعيم "داعش" الارهابي الجديد، فيما رجح خبير امني ان يكون زعيم التنظيم الجديد عراقي الجنسية.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي بتصريح صحافي، إن "الأجهزة العراقية المختصة لديها معلومات أولية عن زعيم تنظيم داعش الجديد"، مبينا "اننا نمتلك قاعدة بيانات لبعض الإرهابيين من المقربين من البغدادي".

واضاف ان الارهابي "ابو إبراهيم الهاشمي القرشي لم يكن من ضمن المقربين إلى البغدادي"، مشيرا الى انه "يعتبر من الخط الثالث، وهو عراقي الأصل، لكن ترشيحه تم بسبب أن أغلب قيادات داعش المقربة من البغدادي قتلت في الغارة الجوية الأخيرة".

وتابع أن "تنظيم داعش استخدم كنية جديدة غير معروفة لزعيمه، حتى لا يتم كشف هويته كما حصل مع البغدادي، ويكون مراقبا ومتابعا"، لافتا الى "اننا في الأيام المقبلة سوف تتوفر لدينا معلومات كافية وكثيرة عن هذا الإرهابي".

فيما اكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، بتصريح صحافي انه "لغاية الآن لا توجد معلومات متوفرة بشكل كامل عن زعيم تنظيم داعش الجديد، وهو قد يكون قياديا بارزا ومعروفا في التنظيم، لكن تم استخدام كنية غير معروفة له".

وأضاف أبو رغيف أنه "تم اختيار كنية غير معروفة من أجل التضليل وإخفاء الاسم الحقيقي، خوفاً من تكرار ما حصل مع البغدادي من متابعة وملاحقة ثم اغتيال، ولهذا الغرض تم إخفاء الاسم واستخدام كنية غير معروفة"، لافتا الى انه "وفق المعلومات الأولية، فإن زعيم تنظيم داعش الجديد، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، قد يكون عراقيا من مدنية سامراء، وقد يكون من الجزيرة العربية".

واكد الخبير الأمني أن "أجهزة الاستخبارات العراقية لديها تحرك كبير من أجل معرفة من هو زعيم تنظيم داعش الجديد، حتى تتم متابعته وملاحقته وقتله، كما حصل مع البغدادي"، موضحا ان "هناك معلومات لكن لا يمكن كشفها لوسائل الإعلام في الوقت الحالي".

واعترف تنظيم "داعش" الارهابي، امس الخميس، بمقتل زعيمه الارهابي المقبور ابو بكر البغدادي والمتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، فيما كشف عن اسم زعيمه الجديد ويدعى أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العمليات المشتركة: لدينا معلومات عن زعيم داعش الارهابي الجديد
وزير الصحة ينهي تكليف 6 مدراء عامين بعد يوم واحد من تسلمه مهامه
الدفاع تعلن عن اعادة اكثر من 39 الف من المفسوخة عقودهم الى الخدمة
نفط ميسان تنفي انباء غلق حقل احد حقولها النفطية
قانوني: رواتب مجالس المحافظات مستمرة وقرار البرلمان بايقاف عملها غير نافذ
وزارة الصحة تنفي وفاة اربعة متظاهرين في الجملة العصبية ببغداد
الحشد الشعبي يوجه رسالة للمتظاهرين
استهداف منزل وزير أسبق بصاروخ كاتيوشا ومقتل أحد أفراد حمايته
الشيخ جلال الدين الصغير : لا حل الا بالعودة الى السياقات الدستورية، ومشكلة عبد المهدي عند البعض طرحه لقانون من اين لك هذا؟
محافظ المثنى يكلف النائب الفني بتسلم الذمم من رئيس المجلس بعد قرار حله
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.75
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي الجبوري : الا لعنة الله على البعث ةالبهثيين السفله هم يحاولون ولازالوا وسيظلون العوده الى الكرسي الذي ادمنوا تواجدهم ...
الموضوع :
بالفيديو ... اهازيج ما يسمى بالمتظاهرين السلميين وهم يهتفون للبعث الصدامي الكافر
ياسمين : المقال موضوعي الى حد ما بالمقارنة مع معطيات التاريخ لكن يبدو ان كاتب المقال متأثر بكتابات التاريخ ...
الموضوع :
أردوغان ويهود الدونمة...بقلم:نجم الشيخ داغر
خليل الدليمي : الحزب الاسلامي يعتبر من احزاب العمالة التي دعت وشاركت باحتلال العراق من قبل امريكا وعندما شارك بالحكم ...
الموضوع :
النائب رشيد العزاوي يبين اسباب استقالة طارق الهاشمي من الحزب الإسلامي
جاسم الجلاد : اشوااللي عنده٢٨سنه كل شي ماأستلم كلتوا سونيا تعديل ابو ٢٥سنه ممشمول ...
الموضوع :
المالية النيابية تتفق مع التقاعد الوطنية على زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وصرف مكافأة نهاية الخدمة
نادرالعموری : الهم انصرالعراق واهلهه واخذل کل من یریدهلاک الشعب الاصیل العراقی وطردالمحتلین..امین رب العالمین (الاهوازمعکم) ...
الموضوع :
شرطة البصرة تعرض صورا لمتهمين حاولوا حرق مبان حكومية في المحافظة
ابو عبدالله : الله يرحمه بحق الحسين ويبعد الفتنة انشالله عن ابناء علي والموت لامريكيا واسرائيل ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي: ثأر القيادي وسام العلياوي برقبتي وسآخذه "مربع"
ابو عبدالله : البلد الخبيث التي دائما تخلط الاوراق ماهي الا كذوبة جديدة على الشعوب المستضعفة انما النصر من عند ...
الموضوع :
ترامب يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي
ahmad : مقال رائع يوجد ايضا مقال في اضاءات عالمية شرح مفصل عن هذه الشجرة https://www.idaatalaalm.com/2019/10/blog-post_27.html ...
الموضوع :
شجرة الباولونيا الأسرع نموا في العالم
رضوان : حسنا يفعل ، ومع تقديري لحرية التعبير والتظاهر السلمي للتعبير عن راي ، او رفض لمظالم او ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يأمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد
احمد رياض : أنا مع توجيه عقوبة لكن اقل من الفصل لكي يكونوا عبرة ...
الموضوع :
وزيرة التربية: زج طلبة المدارس في التظاهرات عملية مرفوضة
فيسبوك