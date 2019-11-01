وزير الصحة ينهي تكليف 6 مدراء عامين بعد يوم واحد من تسلمه مهامه

وجه وزير الصحية والبيئة، جعفر صادق علاوي، بإنهاء تكليف 6 مدراء عامين بعد يوم واحد من تسنم مهامه في الوزارة.

ونشرت وثيقة صادرة عن الوزير، تتضمن أنهاء تكليف 6 مدراء عامين وتكليف معاونيهم بالمهمة لحين تعيين مدير عام جديد.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت الأربعاء (30 تشرين الأول 2019)، مباشرة وزيرها جعفر صادق علاوي مهامه وزيراً للصحة.

وقالت الوزارة في بيان إن "علاوي باشر مهامه وزيراً للصحة والبيئة، في مقر الوزارة"، مبينا أنه "اجتمع بمسؤولي مركز الوزارة لمناقشة اولويات العمل في القطاعين الصحي والبيئي".

وأضاف البيان أن "الوزير اكد على المتابعة اليومية والجادة لكل التفاصيل التي من شأنها تحسين الواقع الصحي والبيئي في العراق وضمان تقديم افضل خدمة للجميع".