قانوني: رواتب مجالس المحافظات مستمرة وقرار البرلمان بايقاف عملها غير نافذ

بين الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان رواتب اعضاء مجالس المحافظات مستمرة من دون انقطاع على الرغم من تصويت البرلمان على ايقاف عملها، لافتاً الى قرار البرلمان لايعتبر نافذ كونه يتعارض مع قانون مجالس المحافظات المنصوص عليه دستوريا.

وقال التميمي ان “قرار البرلمان بشان ايقاف عمل مجالس المحافظات لا اثر قانوني او دستوري له بسبب وجود المادة القانونية الخاصة بانتخاب مجالس المحافظات رقم 46 لعام 2008، والتي تنص على استمرار عمل مجالس المحافظات لحين اجراء انتخابات جديدة”.

واضاف ان “القاعدة القانونية تؤكد ان القانون لايلغى ولايعدل الا بقانون، وكان على البرلمان ان يلغي هذه المادة من اجل ايقاف عمل مجالس المحافظات، كونها تعمل وفق القانونـ وفي حال تعديل المادة المذكورة، فأنها لايمكن ان تلغى كونها منصوص عليها وفق المادة 122 من الدستور، واذا اراد البرلمان الغائها فيجب ان يعدل الدستور”.

وبين ان “قرار البرلمان بشأن ايقاف عمل مجالس المحافظات لايعتبر نافذ، ورواتب اعضاء مجالس المحافظات مستمرة كما هي من دون المساس بها”.