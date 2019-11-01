وزارة الصحة تنفي وفاة اربعة متظاهرين في الجملة العصبية ببغداد

نفت وزارة الصحة، الجمعة، ما تم تداوله عبر بعض القنوات الفضائية حول وفاة اربعة متظاهرين متأثرين بجراحهم بعد رفع الأجهزة الطبية عنهم في مستشفى الجملة العصبية ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان ان "الخبر الذي بثته بعض القنوات الفضائية حول وفاة اربعة متظاهرين متأثرين بجراحهم بعد رفع الأجهزة الطبية عنهم في مستشفى الجملة العصبية عارٍ عن الصحة"، محملة "من يقوم ببث هذه الأخبار كافة التبعات القانونية".

ودعت الوزارة "المواطنين ووسائل الاعلام الى اخذ المعلومات الصحيحة من مصدرها الرسمي الموثوق قبل بثها"، مشيرة الى ان "ابوابنا مفتوحة للتعاون مع كافة المواطنين ووسائل الاعلام المختلفة".

واكدت الوزارة "على استمرار استنفار كافة مؤسساتها وكوادرها لإسعاف وعلاج الجرحى والمصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية ولازال العمل مستمرا في كافة مفاصل الوزارة".

وافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بوفاة اربعة متظاهرين متأثرين بجراحهم في مستشفى الجملة العصبية ببغداد.