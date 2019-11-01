مجلس الانبار يؤكد تسلط بعض الاحزاب والعشائر على الدوائر الحكومية

اقر مسؤول رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، الجمعة، تسلط بعض الاحزاب السياسية والعشائر على ادارة الدوائر الحكومية واصفا الامر بالـ “الخطير”.

وقال عضو المجلس المحلية لقضاء الكرمة عارف الشعلان في تصريح صحفي ان ” البعض من الاحزاب والعشائر في قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، تسيطر بشكل كبير على الدوائر الحكومية جراء تأثيرها المباشر على مدراء تلك الدوائر في واحدة من اخطر التحديات التي تواجه عمل المؤسسات الحكومية في القضاء “.

واضاف الشعلان ان” عمل بعض الدوائر الحكومية تديرها مكاتب احزاب وشيوخ متنفذين الامر الذي انعكس سلبا على اداء عمل هذه الدوائر خاصة وان المحافظة تشهد عملية اعمار كبيرة تتطلب تهيئة كافة الاجواء المناسبة لعمل كافة الدوائر الحكومية لإنجاز اعمالها دون تدخل اي جهة كانت في مهام عملها”.

وبين ان” الحكومة المركزية مطالبة بإبعاد دوائرها عن تدخل بعض الاحزاب والعشائر في مهام عملها واصفا هذه الظاهرة بالـ ” الخطيرة “