الأخبار

نص بيان الامام المفدى السيد علي السيستاني حول الاحداث الجارية في البلاد


تنشر وكالة انباء براثا نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي في كربلاء اليوم الجمعة الموافق (1/11/2019) والتي تضمنت بيان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.

أيّها الأخوة والأخوات

نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف :

بسم الله الرحمن الرحيم

مع إستمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في بغداد وعدد آخر من المحافظات شهدنا في هذا الأسبوع إصطدامات جديدة مؤلمة ومؤسفة بين الأحبة المتظاهرين والمعتصمين وبين رجال الأمن وغيرهم، وقد أسفرت عن سفك مزيدٍ من الدماء البريئة وتعرض أعداد كبيرة من الجانبين لإصابات مختلفة، وتزامن ذلك مع الاعتداء بالحرق والنهب على العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

انّ الدماء الزكية التي سالت خلال الأسابيع الماضية غالية علينا جميعاً ومن الضروري العمل على منع إراقة المزيد منها، وعدم السماح ابداً بانزلاق البلد الى مهاوي الاقتتال الداخلي والفوضى والخراب، وهو ممكن إذا تعاون الجميع على حلّ الأزمة الراهنة بنوايا صادقة ونفوس عامرة بحب العراق والحرص على مستقبله.

إنّ المرجعية الدينية تجدد التأكيد على موقفها المعروف من إدانة التعرض للمتظاهرين السلميين وكل أنواع العنف غير المبرر، وضرورة محاسبة القائمين بذلك، وتشدّد على الجهات المعنية بعدم الزجّ بالقوات القتالية بأيّ من عناوينها في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية، خشية الانجرار إلى مزيد من العنف.

إنّ إحترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والاداري لبلدهم من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب هو المبدأ الذي التزمت به المرجعية الدينية وأكدت عليه منذ تغيير النظام السابق، واليوم تؤكد على ان الاصلاح وإن كان ضرورة حتمية ـ كما جرى الحديث عنه اكثر من مرة ـ الا أن ما يلزم من الاصلاح ويتعين اجراؤه بهذا الصدد موكول أيضاً الى اختيار الشعب العراقي بكل اطيافه وألوانه من اقصى البلد الى اقصاه، وليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي طرف اقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم.

 

اننا نناشد جميع الأطراف بأن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله ولا تمنعهم الانفعالات العابرة أو المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح بهذا الشأن مما فيه خير هذا البلد وصلاحه وازدهاره والله الهادي الى الصواب وهو ولي التوفيق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة: صدور 60 امر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين بتهم الفساد
محافظ النجف يوجه بتحويل مبنى مجلس المحافظة الى مستشفى للأمراض السرطانية
نص بيان الامام المفدى السيد علي السيستاني حول الاحداث الجارية في البلاد
نواب من سائرون حاولوا الاعتداء على النائبة سناء الموسوي
المرجعية الدينية العليا تُشدّد على ضرورة عدم استغلال اسمها وصورها في المظاهرات
احتراق بناية من ثلاثة طوابق في البصرة
وزارة الصناعـة تصـدر الأمـر الوزاري الخـاص بتعييـن "54" من الشباب
الحشد يعلن مقتل ثلاثة "دواعش" بكمين جنوب غرب كركوك
الرئيس صالح: رئيس الوزراء وافق على الاستقالة ودعا الكتل للتفاهم على بديل مقبول يمنع الفراغ الدستوري
داعش الارهابي يسمي المجرم أبو إبراهيم القريشي خليفة للمقبور ابو بكر البغدادي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي الجبوري : الا لعنة الله على البعث ةالبهثيين السفله هم يحاولون ولازالوا وسيظلون العوده الى الكرسي الذي ادمنوا تواجدهم ...
الموضوع :
بالفيديو ... اهازيج ما يسمى بالمتظاهرين السلميين وهم يهتفون للبعث الصدامي الكافر
ياسمين : المقال موضوعي الى حد ما بالمقارنة مع معطيات التاريخ لكن يبدو ان كاتب المقال متأثر بكتابات التاريخ ...
الموضوع :
أردوغان ويهود الدونمة...بقلم:نجم الشيخ داغر
خليل الدليمي : الحزب الاسلامي يعتبر من احزاب العمالة التي دعت وشاركت باحتلال العراق من قبل امريكا وعندما شارك بالحكم ...
الموضوع :
النائب رشيد العزاوي يبين اسباب استقالة طارق الهاشمي من الحزب الإسلامي
جاسم الجلاد : اشوااللي عنده٢٨سنه كل شي ماأستلم كلتوا سونيا تعديل ابو ٢٥سنه ممشمول ...
الموضوع :
المالية النيابية تتفق مع التقاعد الوطنية على زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وصرف مكافأة نهاية الخدمة
نادرالعموری : الهم انصرالعراق واهلهه واخذل کل من یریدهلاک الشعب الاصیل العراقی وطردالمحتلین..امین رب العالمین (الاهوازمعکم) ...
الموضوع :
شرطة البصرة تعرض صورا لمتهمين حاولوا حرق مبان حكومية في المحافظة
ابو عبدالله : الله يرحمه بحق الحسين ويبعد الفتنة انشالله عن ابناء علي والموت لامريكيا واسرائيل ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي: ثأر القيادي وسام العلياوي برقبتي وسآخذه "مربع"
ابو عبدالله : البلد الخبيث التي دائما تخلط الاوراق ماهي الا كذوبة جديدة على الشعوب المستضعفة انما النصر من عند ...
الموضوع :
ترامب يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي
ahmad : مقال رائع يوجد ايضا مقال في اضاءات عالمية شرح مفصل عن هذه الشجرة https://www.idaatalaalm.com/2019/10/blog-post_27.html ...
الموضوع :
شجرة الباولونيا الأسرع نموا في العالم
رضوان : حسنا يفعل ، ومع تقديري لحرية التعبير والتظاهر السلمي للتعبير عن راي ، او رفض لمظالم او ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يأمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد
احمد رياض : أنا مع توجيه عقوبة لكن اقل من الفصل لكي يكونوا عبرة ...
الموضوع :
وزيرة التربية: زج طلبة المدارس في التظاهرات عملية مرفوضة
فيسبوك