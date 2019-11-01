نواب من سائرون حاولوا الاعتداء على النائبة سناء الموسوي

افاد مصدر مطلع ان جلسة البرلمان يوم امس شهدت عراك برلماني بعد اتهام نواب لكتلة سائرون بأنهم بالحكومة ولديهم 4 وزراء و32 مديرا عاما، وعدد كبيرا من وكلاء الوزارات وأمين عام مجلس الوزراء لذلك هم يتحملون فشل الحكومة.

ردود فعل سائرون كانت غاضبة جدا فتشاجروا مع النائب حسن سالم وحاولوا الاعتداء عليه، ثم هجموا على النائبة سناء الموسوي، وحاولوا ضربها، فقام بحمايتها النائب حامد الموسوي ونائبة كردية (يسرى) ثم نواب من الفتح.

رئيس البرلمان تدخل أيضا، وقرر إحالة نائبة عن سائرون للتحقيق، وبحسب المعلومات انه كلف نواب من كتلتها بمرافقة النائبة سناء الموسوي الى النجف خوفا من تعرضها للاعتداء. علما انها غادرت الجلسة بعد اتهامها لنواب سائرون بأن فعلهم (ارهابي).