المرجعية الدينية العليا تُشدّد على ضرورة عدم استغلال اسمها وصورها في المظاهرات

صرّح مصدر مسؤول في مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف إنّ المرجعية الدينية إذ توكّد ان المشاركة في التظاهرات السلمية حقٌّ لجميع العراقيين فإنّها تُشدّد على ضرورة عدم استغلال اسمها أو رفع صورها من قبل أيّ مجاميع مشاركة في المظاهرات من انصار القوى السياسية أو غيرهم،

مؤكداً على دعمها وتأييدها للمطالب الإصلاحية للمتظاهرين السلميين وعدم تفريقها بين أبنائها المطالبين بالإصلاح على إختلاف توجهاتهم.