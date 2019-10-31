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وزارة الصناعـة تصـدر الأمـر الوزاري الخـاص بتعييـن "54" من الشباب


أصـدرت وزارة الصناعـة والمعـادن، اليوم الخميس، الأمر الوزاري الخاص بتعييـن (54) من الشبـاب على ملاك هيـأة البحـث والتطوير الصناعي .

وذكرت الوزارة في بيان ، انها"أصدرت الأمر الوزاري بعد حصول موافقـة الوزير صالح عبدالله الجبوري على تعيينهم".

واضافت، انها"بتوجيـه ومتابعة من وزيرها تواصل دعمهـا لشريحة الشباب من خلال توفير فرص العمل لهذه الشريحـة وتشجيعهـم على إقامة مشاريع صناعية لتمكينهم من الإسهام في بناء البلد"

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وزارة الصناعـة تصـدر الأمـر الوزاري الخـاص بتعييـن "54" من الشباب
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