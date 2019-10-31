داعش الارهابي يسمي المجرم أبو إبراهيم القريشي خليفة للمقبور ابو بكر البغدادي

أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الخميس، بأن تنظيم داعش الارهابي أعلن مبايعة " المجرم أبي إبراهيم الهاشمي القريشي" خلفا للارهابي المقبور ابو بكر البغدادي الذي تمت تصفيته في الـ27 من تشرين الأول الجاري.

وقتل الارهابي البغدادي في عملية عسكرية نفذتها القوات الأميركية الخاصة ليل السبت فجر الأحد 27 أكتوبر، وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم "داعش الارهابي، في هجوم اعتبره "جريئا".

وقال ترامب في كلمة ألقاها اليوم الأحد: "وضعت الولايات المتحدة الليلة الماضية الإرهابي رقم واحد في العالم أمام العدالة، تم قتل أبو بكر البغدادي".

وأشار ترامب إلى أن القوات الأميركية الخاصة نفذت العملية بـ"مشاركة 8 مروحيات ومجموعة كبيرة من العسكريين، مفيدا بأن زعيم داعش انتحر خلال محاولة فراره في نفق تحت موقع مخبئه، حيث فجر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف.