بعد مقتل الارهابي البغدادي... الاستخبارات العراقية تعلن قتل مسؤول نقل الانتحاريين من سوريا

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، عن مقتل مسؤول نقل الانتحاريين من سوريا إلى العراق مع اثنين من معاونيه في الأنبار.

وقالت الاستخبارات العراقية في بيان، إنه "بعملية نوعية استباقية مشتركة تمكنت مفارز قسم استخبارات عمليات الأنبار وبالاشتراك مع شعبة استخبارات الفرقة العاشرة والفوج الأول اللواء ٤٠ والفوج الثاني لواء مغاوير عمليات الأنبار من مداهمة مخبأ (وكر) للدواعش في جزيرة الكرمة بالأنبار".

وأضافت أن "القوة اشتبكت معهم وقتلت المسؤول عن نقل الانتحاريين من سوريا إلى العراق واثنين من معاونيه".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

وشككت موسكو، في بيان صادر أمس عن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في رواية الولايات المتحدة بشأن العملية، التي قالت إنها نفذتها يوم السبت الماضي في سوريا وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وأكدت أن موت البغدادي لا أهمية له على الوضع بسوريا.