اعتقال ارهابي في "داعش" في الصقلاوية

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن اعتقال احد عناصر ما تسمى بـ"الحسبة لداعش"الارهابي في الصقلاوية بالانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤١ تمكنت من إلقاء القبض على احد عناصر ما تسمى بـ (الحسبة) لداعش الارهابي في منطقة الصقلاوية بالانبار".

وأضاف أن المعتقل "مكلف بنقل المعلومات عن قطعاتنا العسكرية والمتعاونين معها وهو من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة 4 إرهاب".