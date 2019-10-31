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وزارة الاعمار والاسكان تعلن تعيين وجبة جديدة من حملة الشهادات العليا


أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الخميس، الموافقة على تعيين ٩٥ كوجبة جديدة من حملة الشهادات العليا حسب قرار مجلس الوزراء المرقم ٣٧٣ لسنة ٢٠١٩.

وقال المركز الاعلامي للوزارة في بيان إن "بعد صدور الأمر الوزاري بتعيين ١٠١ من المرشحين ضمن حملة الشهادات العليا حصلت موافقة الوزير على تعيين ٩٥ آخرين من المرشحين الاحتياط".

وأضافت الوزارة، أن "الاسماء ستعلن الاسبوع المقبل وسيتم مفاتحة المالية لاجراء الحذف والاستحداث واستكمال اجراءات تعيينهم".

وكانت الوزارة قد اعلنت عن توفر ٧٣٢ درجة وظيفية جديدة من الدرجات الشاغرة لغرض التعيين على الملاك الدائم في مقر الوزارة وتشكيلاتها استناداً الى تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية رقم 1 لسنة 2019 والمعدل باعمام وزارة المالية المرقم 6071 في الحادي والعشرين من شباط 2019.

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