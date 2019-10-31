رئيس المجلس الاتحادي ونائبه يؤديان اليمين القانونية

أدى رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي ونائبه لمياء الخالدي، الخميس، اليمين القانونية أمام البرلمان.
وقال مصدر نيابي إن "رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي ونائبه لمياء الخالدي أديا، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام البرلمان".
وكان مجلس النواب استأنف، ، أعمال الجلسة الـ11 برئاسة الحلبوسي.
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، على رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه وأعضائه.
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