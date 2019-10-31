النائبة هدى سجاد: مرشحان لسائرون بمجلس امناء شبكة الاعلام بينهم ابن عم حميد الغزي

كشفت النائبة هدى سجاد اليوم الأربعاء، عن وجود مرشحان لتحالف سائرون بمجلس أمناء هيئة شبكة الاعلام العراقي الجديد، بينهم ابن عم الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.

وقالت سجاد، خلال حديث صحفي ان "المحاصصة السياسية لا زالت تعصف بالدولة العراقية وهناك كتل سياسية فرضت أسماء معينة على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمنحها وزارات معينة".

وتابعت ان "سائرون التي تعلن انها تبنت موقف الإصلاح، بنزول زعيمها مقتدى الصدر الى الشارع لا زالت تمارس المحاصصة ولها مرشحان من اصل 5 مرشحين في مجلس أمناء هيئة شبكة الاعلام العراق واحدهم ابن عم الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي الذي ينتمي لسائرون ايضاً".

وتابعت ان "هناك تحرك سياسي تبنته بعض الكتل السياسية لتغيير لقلب الطاولة السياسية الحالية وابعاد كل من شارك في الحكومة الحالية".