ممثلة الأمم المتحدة بالعراق للمتظاهرين: الحكومة ليس بوسعها معالجة تركة الماضي خلال عامٍ واحدٍ

زارت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم الأربعاء، ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما خاطبت المتظاهرين بالقول :" الحكومة ليس بوسعها معالجة تركة الماضي خلال عامٍ واحدٍ من عمرها".

وذكرت ممثلية الأمم المتحدة بالعراق في بيان انه "في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز الحوار بين المحتجين والحكومة، زارت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت ساحة التحرير للتحاور مع الناس هناك".

وأضافت أنه "جرى تبادل الآراء ومناقشة السبل الممكنة لمعالجة المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين".

وأكدت بلاسخارت، أن "الحكومة ليس بوسعها أن تعالج بشكل كلي تركة الماضي والتحديات الراهنة خلال عامٍ واحدٍ فقط من عمرها"، داعية إلى "إجراء حوارٍ وطني لتحديد استجابات فورية وفعالة للخروج من حلقة العنف المفرغة، وتحقيق الوحدة في وجه مخاطر الانقسام والتقاعس بالوقوف صفاً واحداً، يمكن للعراقيين التوصل إلى أرضية مشتركة لتشكيل مستقبل أفضل للجميع".