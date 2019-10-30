مسؤول رفيع : جهات تحاول ركوب موجة المظاهرات لحرق البلاد

كشف مسؤول امني رفيع، عن وجود جهات تحاول ركوب موجة المظاهرات التي تشهدها اغلب مدن العراق في الوقت الحالي.

وقال المصدر اليوم الاربعاء، ان "هذه الجهات تحاول ركوب موجة المظاهرات القائمة في الوقت الراهن لمحاولة منها في الدفع الى ما لا يحمد عقباه وحرق البلاد بكاملها من اجل تحقيق مطامع ومصالح لدول خارجية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "هذا المخطط يتم العمل به عبر وجود بعض الايادي الخفية المندسة وسط المتظاهرين لضربهم وضرب القوات الامنية لاشعال نيران الفتنة بين المعتصمين والامن العراقي لتكون بداية لحرب اهلية في الشارع العراقي"