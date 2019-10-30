الشيخ همام حمودي يحذر من فراغ السلطة وضياع حقوق الشعب والعراق

حذر الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، من "الانزلاق الى فراغ السلطة، وما يترتب عنه منه فوضى سياسية وأمنية"، مؤكدا أن "البديل للفراغ هو الاقتتال الداخلي و الفلتان الأمني، وضياع حقوق المواطنين".

وشدد الشيخ حمودي، في بيان، بالقول "لن نسمح بضياع حقوق الناس وضياع العراق، ويتوجب على الجميع العمل على كل ما من شأنه بناء عراق قوي ومتماسك، يتمتع أبنائه بالحرية والكرامة".

وأكد الشيخ حمودي،" ان هناك موامرة تحاول ان تغير مسار التظاهرات، بغية تحويل العراق الى ساحة تصفية حسابات"، مبينا "نحن كنا ومازلنا مع حقوق الشعب وتطلعاته ومع تظاهراته السلمية، لكننا في الوقت ذاته ندعو جميع الغيارى الى التصدي للفتنة، وحفظ العراق من الفوضى، وحماية السلم الاجتماعي، وتعزيز روح المحبة والتآخي، التي هي السبيل لمواجهة الأزمات وتغيير الواقع".