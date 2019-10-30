بطائرات وزج انتحاريين بالتظاهرات.. داعش يخطط لعملية ارهابية كبرى في بغداد.. الموعد والتفاصيل 

كشفت تسريبات حصرية ، عن مخطط كبير يعتزم تنظيم داعش الارهابي تنفيذه بالعاصمة بغداد يحتمل ان يكون يوم الجمعة القادم.

ووفقا للتسريبات فأن "تنظيم داعش الارهابي بعد مقتل زعيمه ابو بكر البغدادي يخطط لتنفيذ عملية ارهابية كبرى في بغداد ثأئرا لزعيمه".

واضافت ان "المخطط الارهابي الذي يعد له التنظيم حاليا يهدف تأزيم الاوضاع العامة في البلاد، مستغلا التظاهرات.

واكدت التسريبات ان "المعلومات اشارت الى وجود استعدادات كبيرة في محاولة داعش لإثبات وجوده وقوته، وانه سيتم استعمال طائرات نوع "درونز" وادخال عدد من الانتحاريين داخل المتظاهرين".