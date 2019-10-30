المالية النيابية: تعديل قانون التقاعد سيوفر ٢١٠ ألف درجة وظيفية

استضافت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، رئيس هيئة التقاعد أحمد الساعدي لمناقشة تعديل قانون التقاعد، مشيرةً إلى أن التعديل سيوفر ٢١٠ ألف درجة وظيفية.

وقال مصدر نيابي ، إن "اللجنة المالية تستضيف رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد لمناقشة تعديل قانون التقاعد".

وأكدت اللجنة المالية خلال الاستضافة، أن "التعديل الجديد يخفض سن التقاعد الى ٦٠ سنة"، مضيفةً: "يصرف الراتب التقاعدي للموظفين الذين أتموا سن (٤٥) سنة وخدمة تقاعدية لا تقل (١٥) سنة".

وأشارت اللجنة، بحسب المصدر النيابي، إلى أن "التعديل سيوفر ٢١٠ ألف درجة وظيفية".

يذكر أن مجلس النواب أنهى، أمس الثلاثاء (29 تشرين الأول 2019)، قراءة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد.