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محافظ واسط يعلن عن اطلاق حزمة اصلاحات استجابة لمطالب المتظاهرين


أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الأربعاء، عن اطلاق حزمة من الاصلاحات استجابة لمطالب المتظاهرين، من بينها تحويل مبنى مجلس المحافظة الى دائرة هيئة الاستثمار واعادة النظر بجميع مدراء الدوائر الخدمية واطلاق اكثر من الف فرصة عمل.

وقال المياحي في بيان صحفي إن “الحزمة الاصلاحية تضمنت إعادة النظر بجميع مدراء الدوائر الخدمية في محافظة واسط عموماً بلا استثناء ومدراء الأقسام في الدوائر والمديريات، على ان تقوم لجنة مختصة بتقييم مهني وفتح باب الترشيح لهذه المواقع أمام شريحة الشباب من أبناء المحافظة حصراً ودعوة كل من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة ويمتلك الخطة والمشروع، وتشكيل لجنة من اساتذة جامعة واسط والخبراء المتقاعدين من ابناء المحافظة لمقابلة المرشحين للمواقع الشاغرة وتقييمهم وفق التخصص الدقيق والكفاءة وما يملكه المتقدم من خطة عمل للموقع المتقدم لشغله”.

وأضاف، انه “تم منح اجازة مفتوحة لقائممقام قضاء النعمانية وقائممقام قضاء الصويرة وتشكيل لجنة ادارية لحسم امرهم قانونيا، وسحب يد مدير عام تربية واسط 60 يوما على ان تستكمل اللجنة التحقيقية المشكلة بحقه اعمالها بأسرع وقت، وإعفاء مدير مستشفى الكرامة بالكوت ومدير مستشفى الصويرة، وتحويل بناية مجلس المحافظة الى مبنى خاص بهيئة استثمار واسط مع تحويل جميع دوائر المجالس المحلية الى بنايات دوائر الرعاية الاجتماعية في جميع الاقضية والنواحي”.

واوضح المياحي، أن “الاصلاحات تضمنت ايضا حسم ملف موظفي العقود ضمن صندوق دعم واسط الممول من ايرادات الساحة الحدودية وتحويلهم الى الدوائر الحكومية الأخرى حسب الحاجة والاختصاص، وفتح باب التقديم على 1180 درجة على الملاك الدائم كوجبة أولى في مختلف دوائر واسط ضمن درجات الحذف والاستحداث للسنوات السابقة، وفتح باب التقديم على 750 عقد موظف جباية ضمن ملاك دائرة كهرباء واسط”.

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