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نائب عن الفتح: استقالة عبد المهدي ستعمق الازمة


اعتبر نائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي، الاربعاء، ان تقديم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته في ظل هذه الظروف والفوضى التي تعم البلاد "سيخلق فراغا حكوميا يعمق الازمة بدل حلها".

وقال المياحي ان "عبد المهدي جاء ضمن التوافقات بين الكتل البرلمانية الكبيرة"، مبينا ان "تقديم عبد المهدي لاستقالته بهذا الوقت الحرج ليس من العدالة التفكير به كما انه سيكون ذا مردودات سلبية على الوضع العام".

واضاف المياحي، ان "تقديم عبد المهدي استقالته في ظل هذه الفوضى العارمة التي تعم البلاد سيخلق فراغ حكومي يعمق المشاكل والازمات والوضع العراقي لايتحمل مثل هكذا اجراءات".

وشدد على ان "الحكمة في الرد والتصرف هو الامر الواجب التحلي به في ظل هذه الظروف، وان نبحث عن حلول سلمية وعقلانية بعيدة عن الفوضى".

واكد المياحي، ان "مجلس النواب جاد ومستمر في اصدار حزم الاصلاح وتقديم الدعم والتنسيق الكامل مع الحكومة لتبطيق تلك الحزم بالشكل الذي ينسجم مع مطالب الجماهير المشروعة".

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