تشكيل لجنة عليا لاستلام ذمم أعضاء مجلس ميسان والمحافظ يعتزم تغيير عدد من مدراء الدوائر

شكل محافظ ميسان، علي دواي، اليوم الثلاثاء، لجنة عليا لاستلام ذمم أعضاء مجلس المحافظة، فيما أبدى عزمه تغيير عدد من مدراء الدوائر الحكومية.

وذكر المكتب الإعلامي لدواي، في بيان ، أن "محافظ ميسان، وبعد تخويله بممارسة صلاحيات مجلس المحافظة، شكل لجنة عليا من ديوان المحافظة لغرض جرد وتسليم وأستلام ذمم أعضاء المجلس، وكذلك جرد الأبنية التابعة لمجالس الأقضية والنواحي".

وأضاف البيان، أن دواي يعتزم "أتخاذ عدة إجراءات مهمه لاحقاً، منها تغيير عدد من مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة".