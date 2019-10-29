العثور على مقبرة جماعية جديدة في النجف

كشفت كوادر مؤسسة الشهداء، الثلاثاء، عن مقبرة جماعية جديدة شمال محافظة النجف، مبينة انها تعود لاحداث الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١.

وقالت المؤسسة في بيان ان "كوادرنا عثرت على مقبرة جماعية جديدة بمنطقة خان الربع شمال محافظة النجف"، مبينة انه "لوحظ تناثر عظام بشرية على امتداد ٤٠٠ م".

واضافت انه "تم مخاطبة قيادة شرطة النجف بخصوص توفير الحماية اللازمة لعدم العبث بها والتجاوز عليها الى حين وصول الفريق المعني في الدائرة المختصة".

فيما توقع مدير دائرة المقابر الجماعية ضياء كريم ان "تعود هذه العظام البشرية الى احداث انتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١م ضمن الطرق والوسائل التي كان يرتكبها نظام الطاغية المقبور لاخفاء جرائمه".

وأكد "على قيام فريقه خلال الأيام القليلة القادمة بإجراء مسح لكل المنطقة المشكوك بها لمعرفة الحجم الحقيقي للمقبرة والمحافظة عليها، ومن ثم استنفاذ واستكمال كافة الإجراءات القانونية والفنية والوجستية لفتحها".

وبخصوص المنطقة اشار الى انه "يتوقع ان يضم الموقع أكثر من قبر جماعي"، لافتا الى انه "سيتم حسم ذلك خلال زيارة الموقع من قبل الفريق الفني المتخصص في مجال البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء".