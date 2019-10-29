مقتل واعتقال 5 ارهابيين تابعين لداعش غرب الانبار

أعلنت الفرقة السابعة، الثلاثاء (29 تشرين الاول 2019)، مقتل وإصابة خمسة ارهابيين تابعين لتنظيم داعش الارهابي غربي الانبار.

وذكرت الفرقة، في بيان أن "فرقة المشاة السابعة بقيادة قائد الفرقة اللواء مشاة الركن رعد محمود عبد بشر، باشرت، بعملية نوعية في وادي جعال، وسن الذيب، ووادي حوران، حيث خرجت القوة المحمولة جواً بإمرة قائد الفرقة لغرض البحث والتفتيش واشتبكت القوة مع مجموعة ارهابية تستقل اثنين دراجة نارية".

واضاف البيان، أن "العملية نتج عنها قتل ثلاثة ارهابيين واعتقال اثنين اخرين كانا يرتديان احزمه ناسفة". وتابع، أنه "تم الاستيلاء على اثنين حزامين ناسفين، وبنادق كلاشنكوف، وبنادق m16، ودراجتين نارية، وعادت القوة بدون حادث يذكر".