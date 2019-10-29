الشيخ همام حمودي : التصويت على مجلس الخدمة انجاز تشريعي مهم طال انتظاره

بارك الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي للشعب العراقي تصويت مجلس النواب اليوم على رئاسة واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ، مثمنا ان القرار طال انتظار ما يقارب عشرة سنوات رغم المساعي المكثفة لانجازه في الدورة الماضية.

واكد د حمودي ان مجلس الخدمة سيكون مهمته ضبط التعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة وفق الكفاءة والمعايير الادارية ، فضلا عن الابتعاد عن المحاصصة الحزبية والواسطات والتدخلات ، مثمنا جهود الأخوة اعضاء مجلس النواب على هذا الإنجاز المهم .