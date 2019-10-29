رئيس المركز العراقي : المظاهرات التي يشهدها العراق لا تخلو من الاجندة الخارجية

اشار رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي، الى ان المظاهرات التي تشهدها اغلب محافظات العراق لا تخلو من الاجندات الخارجية.

وقال الهاشمي في حديث صحفي اليوم الثلاثاء، ان "المظاهرات التي تشهدها اغلب محافظات العراق لا تخلوا من الاجندة الخارجية التي تحاول تحقيق مصالحها الخاصة وهو امر طبيعي شهدته حتى مظاهرات العالم حيث اعترف الرئيس الفرنسي بتلك الاجندات عند خروج مظاهرات الستر الصفراء".

واضاف الهاشمي ان "بعض من شركاء عادل عبد المهدي يحاولون اسقاطه وجعله كبش فداء للتخلص من ضغط الشارع عليهم"