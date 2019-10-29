العيداني: تظاهرات البصرة اصبحت على مستوى من النضج بالحفاظ على الممتلكات العامة

اكد محافظ البصرة اسعد العيداني ، الثلاثاء، عمله على تنفيذ مطالب المتظاهرين بتوفير فرص عمل وتوزيع قطع اراضي على المواطنين، مبينا ان تظاهرات البصرة اصبحت على مستوى من النضج بالحفاظ على الممتلكات العامة.

وقال العيداني في تصريح صحفي ان "الاعتصامات الحالية سلمية وسنسمح بها ما دامت تدعو الى مطالب مشروعة وتخلوا من اعمال التخريب".

واضاف انه "يعمل على احتواء الازمة بتوفير فرص العمل وتوزيع اراضي للبصريين"، مبينا ان " تظاهرات البصرة اصبحت على مستوى من النضج بالحفاظ على الممتلكات العامة".

واوضح ان "قطعات الجيش تعمل على حماية المتظاهرين ومنع المندسين من عمليات التخزيب".