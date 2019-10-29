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محافظ ذي قار يأمر بتحويل مبنى مجلس المحافظة الى مدرسة


أمر محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الثلاثاء ، بتحويل مبنى مجلس المحافظة الحالي الى المديرية العامة لتربية المحافظة لاعادتها كمدرسة، موجهاً بتشكيل فريق هندسي لتقييم الاضرار التي لحقت به والشروع بترميمه .

وقال الدخيلي في بيان انه "أمر بتشكيل لجنة هندسية من قسم الهندسة في ديوان المحافظة وقسم الابنية المدرسية تتولى تقييم الأضرار التي لحقت بمبنى المدرسة التي شغلها مجلس المحافظة في السنوات السابقة، وتقديم كشف فني للشروع بترميها تمهيداً لإدخالها الخدمة مجدداً لطلبة و تلاميذ المحافظة".

واضاف الدخيلي"كما تم الإيعاز بتحويل كافة المباني العائدة لمجالس الأقضية والنواحي المنحلة الى دوائر خدمية حسب حاجة المواطنين هناك، بتحويل الصالح منها الى مراكز صحية او مراكز للبطاقة الوطنية او الجوازات او اي منشأة خدمية اخرى".

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