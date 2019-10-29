الحلبوسي: التصويت على حزمة قرارات كان مستنداً بغطاء قانوني ودستوري

اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، ان التصويت على حزمة قرارات كان مستنداً بغطاء قانوني ودستوري، مبينا ان اللجنة القانونية بصدد تقديم مقترح قانون الغاء امتيازات الرئاسات الثلاثة والدرجات العليا في الدولة.

وقال الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم، ان "التصويت على حزمة قرارات كان مستند بغطاء قانوني ودستوري خاصة بحل المجالس المحافظات رقم ٢١ من قانون مجالس المحافظات".

ودعا الحلبوسي "المتضرر الى اللجوء الى المحاكم القضائية فضلاً عن مراقبة اداء المحافظين استناداً الى المادة ٦١ من الدستور"، مشيرا الى ان "اللجنة القانونية بصدد تقديم مقترح قانون الغاء امتيازات الرئاسات الثلاثة والدرجات العليا في الدولة".