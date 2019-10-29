خلية الإعلام الأمني: 53 مدنيا و90 من القوات الأمنية أصيبوا في كربلاء

أوردت خلية الإعلام الأمني “شهدت محافظة كربلاء المقدسة يوم أمس تظاهرات تخللتها بعض الحوادث المؤسفة، حيث أصيب ٥٣ مدنياً بحسب عمليات وزارة الصحة، فيما بلغ عدد المصابين في صفوف القوات الامنية ٩٠ مصاباً، وفقاً لاحصائيات قيادة عمليات الفرات الأوسط”.

هذا ودعت الخلية “الجميع الى ضرورة التحلي بالصبر والابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الأمنية التي وجدت بهدف تأمين التظاهرات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة”.

كما جددت الدعوة إلى “جميع الجهات ووسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا والابتعاد عن التظليل وارباك الرأي العام بإعداد او قصص غير دقيقة”.