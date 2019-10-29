محافظ كربلاء: فديوهات دبلجت بشأن احداث كربلاء وهي غير صحيحة

اكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الثلاثاء، ان القوات الامنية تمتعت باعلى درجات ضبط النفس خلال الاحداث التي شهدتها كربلاء امس، مشيرا الى ان هناك فديوهات دبلجت بشأن هذه الاحداث وهي غير صحيحة.

وقال الخطابي في مؤتمر صحافي عقفده اليوم، ان "القوات الامنية تمتعت باعلى درجات ضبط النفس خلال الاحداث التي شهدتها كربلاء امس الاثنين"، مبينا ان "بعض الاشخاص اعتدوا على الممتلكات".

واضاف "امرت باطلاق سراح اغلبية المتظاهرين حتى من البعض الذين تجاوزوا على القوات امنية"، مشيرا الى ان "هناك فيديوهات دبلجت بشأن احداث كربلاء وهي غير صحيحة".

واكد "اننا ندعم ونؤيد المظاهرات"، لافتا الى ان "القوات الامنية بظرف ليس بسيط".