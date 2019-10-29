عبد المهدي يوجه بانعقاد المجالس الوزارية لوضع الحزم الإصلاحية موضع التنفيذ

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بانعقاد المجالس الوزارية كافة بشكل دوري يومياً.

وأوضح المكتب الإعلامي ل‍عبد المهدي في بيان أن "التوجيه تضمن أن يكون الانعقاد بحضور رئيس المجلس والأعضاء كافة، ويتم تحديد جدول الأعمال من رئيس المجلس بالتنسيق بينه وبين سكرتاريته".

وأضاف البيان، أن "هذا التوجيه يأتي لاحقاً بما أصدره مجلس الوزراء من حزم إصلاحية متتابعة ومتلاحقة لتلبية المطالب المُحقة للمواطنين المتظاهرين، وما تتطلبه المرحلة الحالية المهمة من أخذ الإجراءات العاجلة والسريعة لوضع كل ما يصدر من مجلس الوزراء ومؤسساته التنفيذية من قرارات وحزم إصلاحية موضع التنفيذ والتطبيق بما يتناسب مع أهمية المرحلة الحالية".