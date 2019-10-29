عمليات الفرات الأوسط: الموقف بكربلاء مسيطر عليه ومعظم الجرحى من القوات الأمنية

أكد قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء الركن علي الهاشمي، الثلاثاء، عدم وجود "شهيد" واحد جراء أحداث كربلاء، فيما أشار إلى أن الموقف الأمني في المحافظة "مسيطر عليه".

وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء وقائد شرطة كربلاء إن "واجبنا هو حماية المتظاهرين وتنفيذ واجب القائد العام بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين".

وأضاف، أنه "لا يوجد شهيد في قاطع الفرات الأوسط وبالأخص كربلاء، ويوجد جرحى ومعظم الجرحى من القوات الأمنية".

وتابع، أن "الموقف في كربلاء مسيطر عليه، ولا يوجد أي حظر للتجوال في كربلاء حالياً"، مشيراً إلى "القبض على العشرات أغلبهم جاءوا من محافظات ويحملون أسلحة جارحة وسكاكين".