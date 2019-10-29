مجلس النواب يصوت على رفع الحصانة عن اي نائب متهم بالفساد

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد بعد وصول ملفه من القضاء إلى البرلمان.

وقال مصدر نيابي، إن "مجلس النواب صوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد بعد وصول ملفه من القضاء إلى المجلس".

يذكر أن رئاسة مجلس النواب رفعت، اليوم الثلاثاء، الجلسة الـ10، وعقد البرلمان بعد ذلك، جلسته الـ11 برئاسة الحلبوسي وحضور 185 نائباً، وشهدت الجلسة التصويت على استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.