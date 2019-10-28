مطار بغداد: حظر التجوال لم يؤثر على تنقلات المسافرين وتجوالهم

اعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، الاثنين، ان حظر التجوال لم يؤثر على تنقلات المسافرين وتجوالهم، مبينة ان ذلك جاء من خلال ابراز بطاقة السفر على جميع السيطرات والقطوعات الأمنية.

وقالت الادارة في بيان انها "تلفت عناية المسافرين إلى أن حركة السفر والمسافرين في المطار تسير بصورة طبيعية ونظامية"، مبينة انه "لا يوجد أي تاخير او تاجيل لمواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة فيه".

واضافت انه "بهذا الصدد تؤكد أدارة المطار بأن حظر التجوال الذي سيفرض مساء هذا اليوم بحسب توجيهات قيادة عمليات بغداد لم يوثر على تنقالات المسافرين وتجوالهم باتجاه المطار من خلال ابراز بطاقة السفر على جميع السيطرات والقطوعات الأمنية التي ستسهل حركة ذهابهم باتجاه المطار".

واعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، عن فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلاً إلى السادسة صباحاً.