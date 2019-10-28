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المجلس الوزاري للخدمات يعقد جلسته برئاسة وزير التخطيط


عقد المجلس الوزاري للخدمات، اليوم الإثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، فيما جرى خلال الجلسة بحث الواقع الخدمي في عموم المحافظات واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر المجلس في بيان  أنه "اقر تكليف شركة الفاو الهندسية العامة بإكمال المجمع السكني في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية،

كما خول المجلس وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بتنفيذ مشروع النظام البرمجي المتكامل والعدادات الذكية والجباية الإلكترونية عن طريق الاستثمار وفقاً لقانون الاستثمار بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة".

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