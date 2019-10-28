مجلس الامن الوطني يشدد على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ امن وارواح المواطنين والقوات الامنية

شدد مجلس الامن الوطني، الاثنين، على إتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ امن وارواح المواطنين والقوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "مجلس الامن الوطني، عقد مساء اليوم، جلسة غير إعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، وبحث المجلس أداء القوات الأمنية واجباتها لتأمين حماية المتظاهرين والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، فيما شدد على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المحرضين والمخربين الذين يعتدون على القوات الأمنية والمواطنين والممتلكات والمؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب".

واضاف البيان، أن "المجلس ناقش عملية قتل الارهابي زعيم عصابة داعش حسب المعلومات التي حصل عليها جهاز المخابرات الوطني العراقي من خلال القبض على مقربين منه، حيث اثنى المجلس على دور الاجهزة الأمنية والاستخبارية في التوصل الى المعلومات التي أدت الى تصفيته".