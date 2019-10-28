رئيس مجلس النواب يكشف سبب دعوة عبد المهدي لحضور جلسة البرلمان اليوم

كشف رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، سبب دعوة البرلمان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أو من ينوب عنه، للحضور إلى جلسته التي عقدت اليوم الاثنين.

وقال الحلبوسي، في حديث صحفي إن "سبب توجيه دعوة إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، للحضور إلى جلسة البرلمان اليوم، كان لمعرفة السقوف الزمنية للإجراءات الإصلاحية التي صوت عليها البرلمان والأخرى التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء".

وأضاف الحلبوسي، أن "القرارات التي صوت عليها مجلس النواب، وأعلنت عنها رئاسة الوزراء، لا يمكن أن تبقى حبرا على ورق، وتشمل ملف التعيينات والعقود، وغيرها".

وكان مجلس النواب، قد خاطب خلال جلسته اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي للحضور خلال ساعة أو ارسال من ينوب عنه.

وقال مصدر برلماني إن "رئاسة مجلس النواب خاطبت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأهمية الحضور شخصيا الى مبنى البرلمان خلال ساعة او إرسال أحد وكلائه حصرا لمناقشة تنفيذ مطالب المتظاهرين".

وصوت مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاثنين، التي قرر إبقاءها مفتوحة، على اختيار رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه واعضائه، فيما صوت على قرار يلزم الحكومة بإلغاء جمع الراتبين المأخوذة في قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء، فضلاً عن الغاء جميع مخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والمدراء العامين، وانهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية.